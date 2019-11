Mel Gibson de retour dans un thriller aux côtés de Frank Grillo

Bientôt à l’affiche de "Boss Level" de Joe Carnahan, Mel Gibson retrouvera le réalisateur américain pour son prochain thriller baptisé "Leo From Toledo". Le tournage serait prévu pour le début de l’année 2020.

Dans "Leo From Toledo", Mel Gibson incarnera un ancien tueur à gages de la mafia de Kansas City, caché par le programme de protection des témoins. Son personnage, dont la mémoire lui fait défaut, se retrouve pourchassé par son passé. Il a alors peu de temps pour sauver l’unique chose à laquelle il tient : sa fille avec qui il a perdu le contact ainsi que sa petite-fille.

Si Mel Gibson retrouvera le réalisateur du film "Le Territoire des loups" pour "Leo From Toledo", ce projet signera également ses retrouvailles avec l’acteur Frank Grillo. Mel Gibson, Frank Grillo et Joe Carnahan, viennent tout juste de finir le tournage du film de science-fiction "Boss Level", dont la sortie est prévue courant 2020.

Dan Casey ("Fast and Furious 9") signera le scénario du thriller "Leo From Toledo" tandis que Lawrence Grey, à travers sa boîte de production Grey Matter Productions, produira le film aux côtés de WarParty Films.

Un thriller délicat et rythmé

"Je me suis rarement plus amusé qu’en étant assis dans le salon des scénaristes avec le producteur Lawrence Grey et le scénariste-réalisateur Joe Carnahan, alors qu’on lançait des idées pour cette histoire. C’est un thriller délicat et rythmé, mais ses observations originales m’ont déclenché des fous rires", a déclaré Mel Gibson.

""Leo from Toledo" est le genre de film que j’adore faire, il est amusant et sincère avec une tonne de superbes scènes d’action. Pouvoir travailler de nouveau avec Mel et Frank est un vrai cadeau. Cela est rare de pouvoir faire des films avec des personnes que vous adorez et que vous respectez donc je me considère donc comme béni. J’ai l’impression que le film est une sorte de formulaire de retour pour Mel. Le scénario lui permet d’être à la fois amusant et dramatique tour à tour et j’ai hâte de voir ce qu’il fera de ce personnage", a confié le réalisateur Joe Carnahan.