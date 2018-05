Max Greenfield ("New Girl') rejoint Taraji P. Henson au casting de "What Men Want"

Max Greenfield a décroché un rôle dans la prochaine comédie "Ce que veulent les hommes" ("What Men Want"), rapporte Variety. L'acteur américain rejoint Taraji P. Henson déjà annoncée au casting du remake de "Ce que veulent les femmes" de Nancy Meyers sorti en 2001. Max Greenfield jouera le rôle d'un agent sportif arrogant au sein de l'agence où travaille le personnage de Taraji P. Henson.

Réalisé par Adam Shankman, le film est l'adaptation de la comédie "Ce que veulent les femmes" qui racontait l'histoire d'un homme capable d'entendre les pensées des femmes. Dans cette nouvelle version revisitée, l'actrice Taraji P. Henson incarnera un agent sportif, constamment isolée par ses collègues masculins. Après un accident, elle développe le pouvoir d'entendre les pensées des hommes et s'en sert pour signer la star en herbe du basket-ball. La comédie devrait sortir dans les salles américaines le 11 janvier 2019.

Max Greenfield s'est fait connaître du grand public pour son rôle dans la comédie "New Girl" dans la peau de Schmidt. La chaîne Fox diffuse actuellement la dernière saison.

Mené par le duo Mel Gibson et Helen Hunt, "Ce que veulent les femmes" avait connu un succès populaire et récolté plus de 370 millions au box-office mondial en 2001.