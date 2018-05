Matthew Rhys et Jamie Dornan au casting de "Death and Nightingales" pour la BBC

Jamie Dornan et Matthew Rhys seront à l'affiche de "Death and Nightingales", un téléfilm en trois parties qui sera diffusé sur la chaîne anglaise BBC Two. Le tournage devrait commencer cet été en Irlande du Nord.

Basé d'après le roman d'Eugene McCabe, paru en Belgique sous le titre "Ode funèbre", l'intrigue se déroulera en Irlande du Nord dans les années 1880 et racontera l'histoire d'une jeune femme entre amour, trahison et déception. À 25 ans, Beth Winters, incarnée par Ann Skelly, décide de quitter sa triste vie et relation difficile avec son beau-père (Matthew Rhys) grâce à l'aide du charmant Liam Ward (Jamie Dornan).

Produit par Imaginarium Productions et Soho Moon, le téléfilm sera réalisé par Allan Cubitt . Red Arrow Studios International détient les droits de diffusion à l'international. "Nous sommes ravis d'associer les merveilleux talents de Matthew Rhys et Jamie Dornan aux côtés de la nouvelle et remarquable star en herbe Ann Skelly", a déclaré le producteur Jonathan Cavendish. Il s'agira de la première collaboration entre l'acteur de "The Americans" Matthew Rhys et le réalisateur britannique tandis que Jamie Dornan a déjà travaillé avec Allan Cubitt dans la série "The Fall" avec Gillian Anderson de 2013 à 2016.

L'acteur gallois Matthew Rhys avait joué dans la mini série "Death Comes to Pemberley" pour la BBC en 2013 ainsi que dans une adaptation du roman de Charles Dickens, "Le Mystère d'Edwin Drood" l'année précédente. Quant à Jamie Dornan, l'acteur de "Cinquante nuances de Grey", sera bientôt à l'affiche de "Robin des Bois" d'Otto Bathurst dans le rôle de Will Scarlet, prévu pour le 28 novembre prochain en Belgique.