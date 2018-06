Mary J. Blige bientôt à l'affiche d'un thriller horrifique intitulé "Body Cam"

La chanteuse américaine continue d'étoffer sa filmographie en décrochant son premier rôle principal au cinéma un an après "Mudbound" de Dee Rees qui lui avait valu deux nominations aux derniers Oscars (meilleure actrice dans un second rôle, meilleur scénario adapté).

Produit par Paramount Players, une filiale de la Paramount, "Body Cam" sera réalisé par Malik Vitthal. Ce dernier s'était fait remarquer en 2014 avec son film "Imperial Dreams" qui avait remporté le prix du public au Festival de Sundance.

L'histoire se concentre sur des officiers de police de Los Angeles, hantés par l'esprit devenu malveillant d'un jeune homme noir tué par deux policiers blancs. La scène a été enregistrée mais le boîtier de la caméra a été détruit dans une tentative de dissimulation.

Selon le Hollywood Reporter, le scénario est un mélange entre "Get Out" et "End of Watch". Mary J. Blige incarnera une inspectrice assaillie par des visions alors qu'elle enquête sur le meurtre.

Aucune date de sortie n'a pour le moment été annoncée.