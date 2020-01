Mahershala Ali et Olivia Colman figurent parmi les présentateurs des Oscars 2020

La plus prestigieuse cérémonie de remise de prix cinématographiques, celle des Oscars, aura lieu le dimanche 9 février 2020 au théâtre Dolby de Los Angeles en Californie. L’Académie a annoncé ce mardi les premiers noms des stars qui animeront cette grand-messe du cinéma américain.

Les quatre comédiens vainqueurs de l’édition précédente, Mahershala Ali, Olivia Colman, Regina King et Rami Malek, qui ont chacun reçu une statuette pour leur performance dans, respectivement, "Green Book", "La Favorite", "Si Beale Street pouvait parler" et "Bohemian Rhapsody", seront de retour le mois prochain sur la scène des Oscars. "Nous adorons la tradition qui consiste à faire revenir les gagnants de l’année précédente pour qu’ils célèbrent les prouesses de leurs pairs, ont réagi les productrices du show, Lynette Howell Taylor et Stephanie Allain. Nous sommes très heureuses d’accueillir de nouveau ces quatre incroyables talents".

Si d’autres présentateurs seront révélés dans les prochaines semaines, il est néanmoins prévu que cette 92e cérémonie se déroule sans animateur, comme en 2019. "Joker" figure en tête des nominations, avec onze citations, devant "The Irishman", "1917" et "Once Upon a Time in Hollywood".