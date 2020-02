Maggie Gyllenhaal jouera la mère d'Elvis Presley dans le biopic réalisé par Baz Luhrmann

Maggie Gyllenhaal ("The Dark Knight", "The Deuce") a décroché le rôle de Gladys Presley, la mère d’Elvis Presley dans le prochain film de Baz Luhrmann ("Moulin Rouge"), annonce le Hollywood Reporter. Ce long-métrage, consacré à l’icône surnommée "The King", sera distribué par Warner Bros. Le scénario se concentrera sur l’ascension d’Elvis Presley à la célébrité et sur sa relation avec son impresario. Ce dernier a rencontré l’artiste au milieu des années 50. Il fut bouleversé par son talent, alors que Presley n’avait même pas encore 18 ans. Ensemble, ils conquirent l’Amérique.

Tom Hanks a été choisi pour prêter ses traits à ce manager, Andreas Cornelis van Kuijk, plus connu sous le nom du colonel Parker. Il contrôlait toute la vie de Presley. Âgé de 27 ans, Austin Butler sera Elvis Presley. Il a été préféré à Harry Styles, Ansel Elgort, Aaron Taylor-Johnson ou encore Miles Teller. Le comédien a déjà tourné avec de grands réalisateurs comme Jim Jarmusch ("The Dead Don’t Die") et Quentin Tarantino ("Once Upon a Time in Hollywood").

L’actrice australienne Olivia DeJonge ("The Visit") interprétera Priscilla Presley, la compagne de la star. Baz Luhrmann n’avait plus tourné de film depuis "Gatsby le Magnifique" en 2013. Il coproduira ce drame avec son épouse Catherine Martin. Le couple développe ce projet depuis six ans.