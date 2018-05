Lupita Nyong'o et Elisabeth Moss vont travailler avec Jordan Peele

Jordan Peele prépare son retour. Après le succès public et critique de son dernier long-métrage, "Get Out", le réalisateur a un nouveau projet, intitulé "Us", et distribué par Universal. Il dirigera Elisabeth Moss ("Top of the Lake", "Mad Men", "The Handmaid's Tale"), Lupita Nyong'o ("Twelve Years a Slave", "Black Panther") et Winston Duke (M'Baku dans "Black Panther"), d'après un script qu'il a lui-même écrit. La fiction suivra deux couples, un blanc et un noir, nous apprend The Hollywood Reporter.

Universal a déjà annoncé une date de sortie pour "Us", le 15 mars 2019.