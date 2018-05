Lupita Nyong'o dans le remake du film de John Woo "The Killer"

Universal Pictures va développer le remake du film d'action chinois "The Killer" avec John Woo aux commandes et Lupita Nyong'o dans le rôle principal, révèlent les médias américains. L'actrice oscarisée jouera le rôle du tueur à gages dans cette nouvelle adaptation, écrite par Eran Creevy et Brian Helgeland. Pour le moment, aucune date de tournage n'a été annoncée.

L'intrigue originale suivait l'histoire d'amour entre un tueur à gages et une chanteuse, qu'il rendit accidentellement aveugle lors d'une mission. Il accepte d'honorer une dernière commande afin de payer l'opération qui sauvera celle qu'il aime mais c'était sans compter sur la trahison de son ancien patron et l'acharnement d'un inspecteur qui tient à l'arrêter coûte que coûte.

Sorti en 1989, "The Killer", mené par Chow Yun-Fat, Sally Yeh et Danny Lee, a largement contribué au succès du réalisateur John Woo à Hollywood.

Lupita Nyong'o a été récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour "Twelve Years a Slave" en 2014. L'actrice mexico-kényane est en ce moment à l'affiche de "Black Panther", sortie 14 février 2018 en France.