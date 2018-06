Luke Evans rejoint Jennifer Aniston dans "Murder Mystery" sur Netflix

Luke Evans ("La Belle et la Bête") donnera la réplique à Jennifer Aniston et Adam Sandler dans la nouvelle comédie de Netflix "Murder Mystery". L'acteur gallois a été choisi pour intégrer le casting du film dirigé par le réalisateur Kyle Newacheck ("Workaholics"), d'après le scénario de James Vanderbuilt. Le long-métrage est encore en développement.

Dans cette comédie américaine, Adam Sandler incarne un policier de la ville de New-York qui finit par tenir sa promesse en emmenant sa femme (Jennifer Aniston) en voyage en Europe. Dans l'avion, le couple fera la rencontre d'un homme mystérieux, joué par Luke Evans, qui les invitera à une soirée familiale sur le yacht de Malcolm Quince, un milliardaire très âgé. Lorsque leur hôte est assassiné, tout bascule pour le couple new-yorkais qui devient alors les principaux suspects du meurtre.

Il s'agira de la première collaboration entre les trois acteurs alors Adam Sandler avait déjà partagé l'affiche de la comédie romantique "Le Mytho - Just Go With It" en 2011 avec Jennifer Aniston. L'humoriste américain Adam Sandler signe quant à lui son sixième film sur la plateforme de streaming du géant américain après "The Meyerowitz Stories" en 2017 ou encore plus récemment "Mariage à Long Island" en 2018.

Quant à Jennifer Aniston, l'ancienne Rachel de "Friends" aura une année chargée. L'actrice retournera à la télévision avec une nouvelle série dont elle partagera la production et l'affiche avec Reese Witherspoon. Un nouveau projet pour la plateforme de streaming Apple qui n'a pour le moment pas de titre défini.