Lucy Liu et Thomas Sadoski vont jouer dans un drame romantique

Lucy Liu et Thomas Sadoski vont jouer les amoureux torturés dans le prochain drame romantique de Matthew Lillard, "The Last Weekend in May". Le tournage devrait commencer début 2019 d'après le scénario signé Jeffrey W. Ruggles. Les deux acteurs incarneront les rôles principaux, Paul et Leah.

L'intrigue suivra l'histoire d'amour extra-maritale de Paul et Leah. Malgré leur mariage respectif, les deux amoureux décident de profiter une dernière fois de leur liaison lors d'un ultime week-end avant de se dire définitivement adieu. Pourtant, lors de ce week-end, Paul va avouer avoir quitté sa femme pour de bon et loué une maison pour démarrer une nouvelle vie. Son objectif était de convaincre Leah de faire la même chose de son côté pour qu'ils puissent construire un avenir ensemble. Une décision compliquée lorsque l'amour fait partie de l'équation. Tiraillée entre son amour pour Paul et leur potentielle vie à deux contre son actuel mari, Leah devra faire un choix qui changera sa vie.

Depuis 2012, Lucy Liu ("Kill Bill Vol. 1", "Charlie's Angels : Les anges se déchaînent"), est l'une des vedettes de la série policière "Elementary" sur CBS, dans laquelle elle incarne le rôle du Dr. Joan Watson.

Quant à Thomas Sadoski, l'acteur fait toujours partie du casting de la série "Life in Pieces" sur CBS. Il sera également à l'affiche de la comédie romantique "Lemonade" aux côtés d'Hannah Simone ("New Girl").

Connu pour ses talents d'acteur dans "Scream" ou encore "Scooby-Doo", Matthew Lillard a fait ses premiers pas en tant que réalisateur en 2012 avec "Fat Kid Rules the World".