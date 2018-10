"Love Is a Gun" : Chloe Grace Moretz et Jack O'Connell seront Bonnie et Clyde

Le cinéaste espagnol Kike Maillo, célèbre pour avoir réalisé "Eva" en 2011 et "Toro" en 2016, tournera un biopic sur le célèbre couple criminel, Bonnie Parker et Clyde Barrow, cinquante ans après l'interprétation culte de Faye Dunaway et Warren Beatty.

Chloe Grace Moretz et Jack O'Connell vont faire équipe dans "Love Is a Gun" pour incarner le duo de meurtriers qui a sévi aux Etats-Unis pendant la Grande Dépression. Le long-métrage sera basé sur le livre de Jeff Guinn, "Go Down Together: The True, Untold Story of Bonnie and Clyde". Sheldon Turner ("In the Air") adaptera le scénario avec des révisions de Johnny Newman ("Narcos").

"Nous sommes heureux de faire une nouvelle version de l'histoire iconique de Bonnie et Clyde, a indiqué l'équipe de producteurs dans un communiqué révélé par le Hollywood Reporter. Leur histoire reste omniprésente dans la culture populaire du monde entier mais la nouvelle génération connait peu les détails de leur romance et des circonstances qui les ont amenés à perpétrer des crimes".

Pour rappel, Bonnie et Clyde sont devenus internationalement connus grâce au film d'Arthur Penn de 1967 avec Faye Dunaway et Warren Beatty dans les rôles titres. Le long-métrage reçut dix nominations aux Oscars et en gagna deux.