"Little Things" : Jared Leto en négociations pour donner la réplique à Denzel Washington

BLADE RUNNER 2049 Bande Annonce VF + VOST (Blade Runner 2 - 2017) - 04/10/2017

BLADE RUNNER 2049 Bande Annonce VF + VOST (Blade Runner 2 - 2017)
Un film réalisé par Denis Villeneuve
Avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto
Date de sortie : 4 Octobre 2017
Nationalité : Américain

© 2016 - Sony Pictures France