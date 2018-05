Lisa Kudrow ("Friends") revient au cinéma dans "Booksmart"

Inimitable Phoebe dans "Friends", Lisa Kudrow est de retour au cinéma dans le premier film d'Olivia Wilde, "Booksmart". L'actrice de 54 ans donnera la réplique à Jessica Williams, Will Forte, Mike O'Brien et Jason Sudeikis, qui n'est autre que le mari de la réalisatrice. Billie Lourd, Molly Gordon, Skyler Gisondo, Noah Galvin, Diana Silvers, Mason Gooding, Victoria Ruesga, Austin Crute, Eduardo Franco, et Nico Hiraga complètent le casting.

L'intrigue suivra deux brillantes étudiantes, incarnées par les actrices Kaitlyn Dever et Beanie Feldstein. A la veille de leur cérémonie de remise de diplôme, elles réalisent soudainement qu'elles auraient dû moins travailler pour plus profiter. Déterminées à rattraper le temps perdu, les deux jeunes femmes se donnent alors comme mission de vivre en une nuit ce qu'elles auraient dû vivre en quatre ans à l'université.

Avec la comédie "Booksmart", Olivia Wilde signe son premier long-métrage dont le tournage a déjà débuté. Produit par Annapurna Pictures et Gloria Sanchez, la branche féminine de Gary Sanchez Productions, le scénario du film est également signé par des femmes : Emily Halpern, Sarah Haskins et Katie Silberman.

Olivia Wilde a été révélée au grand public avec la série à succès "Dr. House". Depuis, elle a été vue dans les films de science-fiction "Tron", "Time Out" ou "Her" ainsi que dans la série musicale de HBO "Vinyl".

Occupée par la télévision ("Web Therapy", Mon Comeback"), Lisa Kudrow s'est faite discrète ces derniers temps au cinéma. Sa dernière participation remonte à 2016 avec "La fille du train", adaptation du best-seller de Paula Hawkins. L'actrice américaine a également récemment prêté sa voix pour le film d'animation "Baby Boss".