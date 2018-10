"Limetown" : Facebook engage Jessica Biel

Selon le Hollywood Reporter, dix épisodes ont été commandés par le réseau social pour une diffusion sur sa nouvelle plateforme vidéo, Facebook Watch, disponible à l'international depuis septembre. "Limetown" sera un thriller dans lequel jouera Jessica Biel, adapté du podcast du même nom sorti en 2015.

Forte d'une nomination aux Emmy Awards et aux Golden Globes 2018 pour sa performance dans la série "The Sinner", Jessica Biel ("Blade: Trinity", "Hitchcock") interprétera la journaliste Lia Haddock dans "Limetown". Elle cherchera à résoudre le mystère qui se cache derrière la disparition de plus de 300 personnes dans un centre de recherche de sciences neurologiques dans le Tennessee.

La série sera écrite et produite par les créateurs du podcast original, Zack Akers et Skip Bronkie, diffusé en juillet 2015. Le public, passionné par les multiples rebondissements, téléchargea la première saison plus de dix millions de fois, plaçant "Limetown" en tête du classement Apple des podcasts.

"Limetown" rejoint la liste des projets développés par Facebook pour sa nouvelle plateforme vidéo. Le drame "Sorry for Your Loss" avec Elizabeth Olsen vient de sortir et "Queen America", portée par Catherine Zeta-Jones, est attendue.