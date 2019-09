Lily James rejoint Carey Mulligan et Ralph Fiennes dans "The Dig"

Yesterday - Bande-Annonce VF [Au cinéma le 3 juillet] - 09/09/2019 Genre : Comédie Distribution : Lily James, Himesh Patel, Kate McKinnon Réalisateur : Danny Boyle Scénariste : Richard Curtis Producteurs : Tim Bevan, Eric Fellner, Matt Wilkinson, Bernie Bellew, Richard Curtis, Danny Boyle Producteurs exécutifs : Nick Angel, Lee Brazier Récompensé aux oscars®, le réalisateur Danny Boyle (Slumdog Millionaire, Steve Jobs) s’allie au brillant scénariste Richard Curtis (Love Actually, Notting Hill) pour une nouvelle comédie Working Title, avec Lily James (Mamma Mia! Here We Go Again, Baby Driver), Himesh Patel (EastEnders, Damned) et Kate McKinnon (Saturday Night Live, L’Espion qui m’a larguée). YESTERDAY est produit par Tim Bevan et Eric Fellner (Les Misérables, Les Heures Sombres, la trilogie Bridget Jones) aux côtés de Matt Wilkinson (Kaleidoscope) et Bernie Bellew (Steve Jobs). On retrouve également Richard Curtis et Danny Boyle à la production au côté de Nick Angel et Lee Brazier en tant que producteurs exécutifs.