Liam Neeson au casting du spin-off de "Men in Black"

Liam Neeson, connu pour ses rôles dans "La liste de Schindler", "Star Wars : la menace fantôme", "Taken" ou encore "Batman Begins" est en négociation pour rejoindre le quatrième volet de la franchise "Men in Black", produit par Sony Pictures et réalisé par F. Gary Gray ("Fast and Furious 8", "NWA: Straight Outta Compton").

Spin-off oblige, Tessa Thompson et Chris Hemsworth ne joueront pas les mêmes personnages qu'interprétaient Will Smith et Tommy Lee Jones dans la trilogie initiale, croit savoir The Hollywood Reporter. Du côté de Liam Neeson, l'acteur interprétera le chef de l'organisation Men In Black à Londres, où l'histoire commence. Le reste du scénario est, pour le moment, gardé secret.

Ce prochain "Men in Black" sortira le 14 juin 2019 aux Etats-Unis.

La bande-annonce du précédent volet, Men In Black III :