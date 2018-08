"Les Quatre Filles du docteur March" : Emma Watson remplace Emma Stone dans le film de Greta Gerwig

Devant faire la promotion de son prochain film "The Favourite" réalisé par Yórgos Lánthimos et distribué par Fox Searchlight, Emma Stone a été obligée d'abandonner sa participation à la nouvelle adaptation cinématographique des "Quatre Filles du docteur March", tirée du roman de Louisa May Alcott publié en 1868.

Changement de casting pour le prochain long-métrage de Greta Gerwig, qui a reçu les éloges des critiques avec son deuxième film "Lady Bird" (2017) nommé aux derniers Oscars. Selon le Hollywood Reporter, Meryl Streep ne donnera plus la réplique à Emma Stone mais à Emma Watson qui a été contactée en urgence au dernier moment, le tournage devant débuter le mois prochain. Laura Dern, Saoirse Ronan, Timothee Chalamet et Florence Pugh sont également en négociations pour compléter la distribution.

"Les Quatre Filles du docteur March" raconte l'histoire des filles March aux Etats-Unis pendant la guerre de Sécession. Elles doivent apprendre à grandir sans leur père. Le livre de Louisa May Alcott avait déjà fait l'objet d'un film en 1994 avec Winona Ryder, Claire Danes, Kirsten Dunst, Christian Bale et Susan Sarandon.

Si l'information se confirme, "Les Quatre Filles du docteur March" sera le premier film d'Emma Watson depuis 2017 et la sortie de "The Circle" avec Tom Hanks.