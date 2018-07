"Les Quatre Filles du docteur March" : Emma Stone et Meryl Streep réunies ?

Variety l'annonce : le prochain long-métrage de Greta Gerwig, qui a reçu les éloges des critiques avec son deuxième film "Lady Bird" (2017) nommé aux derniers Oscars, s'offre un casting de choix. Meryl Streep, Emma Stone, Saoirse Ronan et Timothee Chalamet sont en discussion pour rejoindre le projet distribué par Columbia Pictures.

Ce film sera l'adaptation du livre du même nom écrit par Louisa May Alcott et publié en 1868. Il raconte l'histoire des filles March aux Etats-Unis pendant la guerre de Sécession.

Les emplois du temps des deux actrices principales potentielles semblent dégagés : Meryl Streep vient de finir de tourner la saison deux de "Big Little Lies" et sera à l'affiche du nouveau Mary Poppins avec Emily Blunt. Quant à Emma Stone, "The Favourite" de Yórgos Lánthimos devrait sortir cette année.