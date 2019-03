Les dernières nouvelles des Magritte

Dans les coulisses des Magritte qui ont été remis le 2 février 2019, Gorian Delpâture a rencontré Victor Polster, Nawell Madani, et Nicolas Maury, le temps de leur poser quelques questions sur le cinéma qu'ils préfèrent, et leur "belgitude", juste avant la remise des prix.

Et Nicolas Maury, en charge des Meilleurs Espoirs

Le comédien français dont le nom est désormais inséparable de la série "Dix pour cent", a été désigné pour remettre les Magritte des Meilleurs Espoirs féminin et masculin. Il se sent proche du cinéma et du théâtre belges, et son premier film belge a été "Rosetta", qui passait près de chez lui, dans un cinéma dédié au film indépendant.

Peut-on tester la belgitude d'un acteur français ? oui, et dans le cas de Nicolas Maury, elle passe par Brel, Tintin, Jean-Claude Van Damme - qu'il qualifie de baroque, Simenon - son rêve est de tourner un film d'après un de ses romans, et les frites .. mayo !