"Les Animaux fantastiques 3" : le tournage est prévu pour le printemps 2020

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 Bande Annonce VF (2018) - 07/11/2019 Par la créatrice de Harry Potter avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Ezra Miller, Dan Fogler, Jude Law, Johnny Depp 1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade comme il l'avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains normaux par des sorciers et seul celui qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau. L'aventure qui les attend réunit Norbert avec Tina, Queenie et Jacob, mais cette mission va également tester la loyauté de chacun face aux nouveaux dangers qui se dressent sur leur chemin, dans un monde magique plus dangereux et divisé que jamais.