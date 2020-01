Le tournage du film "The Batman", avec Robert Pattinson, a commencé à Londres

Prévu pour une sortie le 23 juin 2021 en Belgique, le huitième film consacré au justicier en noir entretient son mystère. Si l’intrigue n’a toujours pas été dévoilée pour le moment, Robert Pattinson, qui a décroché le rôle principal de Batman, ne devrait pas s’inspirer de son prédécesseur, Ben Affleck, mais plutôt écrire une nouvelle histoire. Très discret sur la toile, il n’est pas encore apparu dans son nouveau costume.

C’est en 2019 que Warner Bros avait confirmé que l’acteur britannique se mettrait dans la peau de Batman, le préférant ainsi à un autre acteur du Royaume-Uni, Nicholas Hoult qui avait également effectué des tests pour décrocher le rôle tant convoité.

Robert Pattinson, devenu une véritable star avec la trilogie "Twilight", sera rejoint par une nouvelle distribution composée de Zoë Kravitz dans la peau de la féline et dangereuse Catwoman, tandis que Colin Farrell jouera les méchants en portant le costume du Pingouin. Andy Serkis ("Le Seigneur des Anneaux") incarnera le serviteur de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth. Jeffrey Wright ("Westworld") sera lui aussi du côté des "gentils", dans le rôle du commissaire James Gordon.

Du côté des "méchants", Paul Dano ("Escape at Dannemora") interprétera l’Homme-Mystère et John Turturro ("Transformers : The Last Knight") prêtera ses traits au personnage de Carmine Falcone. Annoncé au casting, le rôle de Peter Sarsgaard ("The Looming Tower") n’a toujours pas été révélé. On ignore également combien de temps se poursuivra le tournage de "The Batman" sur le sol britannique.