Le tournage de "Spider in the Web" avec Monica Bellucci a commencé en Belgique

Le tournage du prochain film avec Monica Bellucci, "Spider in the Web" de Eran Riklis avec Ben Kingsley, vient de débuter en Belgique avant de se poursuivre aux Pays-Bas.

Monica Bellucci revient au cinéma, après une dernière apparition dans "On the Milky Road" d'Emir Kusturica en 2016. L'actrice italienne a commencé le tournage du film "Spider in the Web", réalisé par Eran Riklis avec Ben Kingsley, en Belgique. Il se poursuivra le mois prochain aux Pays-Bas, précise Variety. Itzik Cohen, Filip Peeters, et Hilde van Mieghem complètent le casting du long-métrage.

L'intrigue se situe en Europe, de nos jours, et est inspirée de faits réels. L'histoire suit la vie d'Adereth (Ben Kingsley), un vieil agent secret qui a déjà fait son temps. Ce dernier découvre une information à propos d'une vente d'armes chimiques pour une dictature du Moyen-Orient. Il est alors envoyé pour suivre la trace de la mystérieuse Angela, jouée par Monica Bellucci.

Pour le moment aucune date de sortie n'a été annoncée.