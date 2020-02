Le tournage d'"Indiana Jones 5" commencera cet été

Douze ans après la sortie d'"Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal", en 2008, un cinquième volet de la saga est en préparation. Longtemps repoussé, le tournage débutera finalement dans quelques mois. Alors qu’Harrison Ford, qui incarne le célèbre aventurier sur grand écran depuis 1981 et le lancement de la franchise, faisait la promotion de son nouveau projet, "L’Appel de la forêt" de Chris Sanders, l’acteur s’en est allé à quelques confidences sur Indiana Jones sur le plateau d’Ellen DeGeneres.

La star a notamment annoncé que le tournage du cinquième long-métrage démarrerait cet été. "On va bien s’amuser, a-t-il réagi. Ces films sont très drôles à faire". Les trois premiers chapitres de la saga, créée par George Lucas, "Indiana Jones et les Aventuriers de l’arche perdue" (1981), "Indiana Jones et le Temple maudit" (1984) et "Indiana Jones et la Dernière Croisade" (1989) sont considérés comme faisant partie des meilleurs films d’action de tous les temps. Le cinquième opus n’a pas encore de date de sortie prévue.