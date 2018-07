Le "Joker" avec Joaquin Phoenix sortira en octobre 2019

Warner Bros. a annoncé ce mercredi après-midi quelques heures avant le début du Comic Con de San Diego la date de sortie de son film consacré au Joker, le pire ennemi du super-héros Batman.

Réalisé par Todd Phillips, auteur de la trilogie à succès "Very Bad Trip", "Joker" s'intéressera aux origines du personnage et ce pourquoi il est devenu un maître du crime. Le film, en partie basé sur "Batman : The Killing Joke", comic book d'Alan Moore, est une "exploration d'un homme méprisé par la société", a développé Warner Bros.

Joaquin Phoenix succèdera à Jared Leto, qui a interprété le Joker le plus récemment dans "Suicide Squad" en 2016. Parallèlement, le studio travaille également sur un autre film sur le Joker, avec cette fois, Jared Leto de retour dans le rôle-titre.

"Joker" sortira le 4 octobre 2019 aux Etats-Unis en même temps que le thriller "The Woman in the Window" de la Fox, et "Gemini Man", film de science-fiction distribué par Paramount.