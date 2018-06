Le documentaire sur Robin Williams dévoile sa bande-annonce

Alors que le 11 août prochain marquera les quatre ans de la mort de l'acteur Robin Williams, la chaîne américaine HBO diffusera le 16 juillet un documentaire consacrée à sa vie tumultueuse.

HBO vient de dévoiler la première bande-annonce du documentaire dédié à l'acteur de "Jumanji" intitulé "Robin Williams : Come Inside My Mind". Diffusé le 16 juillet prochain, le documentaire reviendra sur la vie de ce clown triste d'Hollywood, décédé en août 2014.

Largement commenté par Robin Williams lui-même à travers des images inédites, plusieurs personnalités et proches ont répondu présent pour témoigner du génie torturé qu'était l'acteur de "Madame Doubtfire". Ainsi, les téléspectateurs pourront voir à l'écran Billy Crystal, Eric Idle, Whoopi Goldberg, David Letterman, Steve Martin et son fils Zak Williams.

Réalisé par Marina Zenovich et présenté en avant-première en janvier dernier à Sundance, le film offre des images inédites de la vie de l'acteur qui tentait, tant bien que mal, de surmonter sa peur de l'abandon et ses problèmes de drogues à travers la comédie. La réalisatrice américaine s'est notamment illustrée en signant deux documentaires sur le très controversé Roman Polanski : "Roman Polanski : un homme traqué" en 2012 et "Roman Polanski : Wanted and Desired" en 2008.

En août 2014, Robin Williams avait mis fin à ses jours par suicide. Connu pour ses rôles dans "Le Cercle des poètes disparus" ou encore "Good Morning, Vietnam", l'acteur avait remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour "Will Hunting" de Gus Van Sant en 1998.

Découvrez la bande-annonce :