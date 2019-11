Lady Gaga collaborera avec Ridley Scott pour son prochain film

A Star is Born - Bande Annonce Officielle (VF) - Lady Gaga / Bradley Cooper - 05/11/2019 A Star is Born - Bande Annonce Officielle. Au cinéma le 3 octobre 2018. Abonnez-vous : http://goo.gl/Bp3CiG Suivez tout l'actualité de Warner Bros France : Facebook : http://www.facebook.com/iwbfr Twitter : http://twitter.com/warnerbrosfr Google+ : http://plus.google.com/u/2/+warnerbrosfr/ Et vivez l'expérience My Warner sur le site : http://www.warnerbros.fr/ Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement amoureux l'un de l'autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène et fait d'elle une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus en plus de mal son propre déclin… Un film de Bradley Cooper Avec Bradley Cooper et Lady Gaga