La première vidéo YouTube de l'actrice Brie Larson totalise plus d'un million de vues et ça n'est pas fini…

Après avoir conquis Hollywood, Brie Larson part à l’assaut de YouTube. Le 2 juillet, l’actrice a publié une toute première vidéo, dans laquelle elle demande conseil à des influenceuses aguerries et évoque ses thèmes de prédilection. Cette incursion sur la célèbre plateforme vidéo lui a déjà valu 1.164.094 vues et plus de 205.000 abonnements.