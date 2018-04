La bande-annonce de "The Tale" avec Laura Dern

HBO dévoile la bande-annonce de "The Tale", film dramatique avec Laura Dern qui sera diffusé le 26 mai sur la chaîne américaine HBO.

Le long-métrage s'attaque aux abus sexuels à travers l'histoire de Jennifer, incarnée par Laura Dern, une réalisatrice de documentaires qui replonge dans son passé après avoir retrouvé une nouvelle qu'elle avait écrit à l'âge de 13 ans.

Elizabeth Debicki ("The Cloverfield Paradox"), Jason Ritter ("Person of Interest"), Frances Conroy ("Six Feet Under") et Common ("Suicide Squad") sont également à l'affiche de ce film présenté en janvier dernier au Festival de Sundance. Spécialiste des documentaires, Jennifer Fox signe avec "The Tale" sa première fiction.

Laura Dern est l'une des actrices phares de HBO puisqu'elle sera également de retour dans la peau de Renata dans la saison 2 de "Big Little Lies" prévue pour 2019.

Pour regarder la bande-annonce de "The Tale" :