L'interview de Swann Arlaud pour "Grâce à Dieu"

Le film de François Ozon est très différent des autres titres de sa filmographie : en se rapprochant du style documentaire, le cinéaste de "Huit femmes" et de "Jeune et jolie" abandonne son habituel ton ironique et son goût pour des images à double sens pour se mettre humblement au service de son sujet.

Trois victimes, trois profils, trois environnements familiaux différents : c’est ce que montre Ozon, dans un film axé prioritairement sur les dialogues et la vérité des faits. Parmi les victimes, Emmanuel (interprété par Swann Arlaud), véritable écorché-vif qui n’a jamais retrouvé son équilibre après le traumatisme subi…