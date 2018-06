L'interview de Sandra Bullock et Sarah Paulson pour "Ocean's 8"

En 2001, "Ocean’s Eleven" (remake d’un film homonyme de 1960 avec Frank Sinatra) remettait au goût du jour le "film de casse" avec un casting de stars, George Clooney en tête. Après deux suites très dispensables ("Ocean’s Twelve" et "Ocean’s Thirteen"), Hollywood remet le couvert dans "Ocean’s Eight" mais avec, cette fois, un casting 100% féminin. Rencontre avec deux actrices du film, Sandra Bullock et Sarah Paulson.

Traduction

On sait qu’il est difficile de trouver des rôles féminins intéressants dans les blockbusters hollywoodiens. Étiez-vous surprises de trouver ce projet original ?

Sandra Bullock : C’est une très bonne remarque. Trouver 8 rôles que 8 actrices proéminentes voudrait faire…

Sarah Paulson : C’est original en concept, mais pas dans l'idée, dans le sens où il existe déjà plusieurs itérations de ce film. [elles se moquent gaiement l’une de l’autre]. Je dis juste que tout le monde était prêt à faire partie de ce film pour lequel il avait déjà une audience et une fanbase

SB : C’est intimidant, parce qu’on sait qu’il y a une fanbase, et on l’a change un petit peu, tout en restant fidèle au style, au ton et aux thèmes.

Ce que j’ai aimé dans ce film, c’est un film de casse mais il n’y a pas d’armes, ni d’explosions, seulement des astuces intelligentes. C’est une chose qui vous a plut dans le scénario ?

SB : C’est quelque chose que j’ai adoré.

SP : Vraiment beaucoup.

SB : Et si on la chance d’en faire un autre... On a déjà établi 8 personnages, donc il ne faudra pas plus faire raconter leur histoire, on pourrait vraiment plonger dans la manière dont leurs esprits fonctionnent. Parce qu’on a déjà établi le ton. C’est ce qui faisait dans les années 30. Tu prends Katharine Hepburn et Spencer Tracy, qui jouaient dans des films tellement intelligents...

SP : Sans ces effets spéciaux qu’on a tellement l’habitude de voir, que quelque chose d’aussi simple que ce qu’on a fait devient une nouveauté.

Dans ce genre de films, la star c’est peut-être le scénario. Comment évitez-vous les batailles d’ego, pour vous mettre au service du script ?

SP : Oh mon dieu, ça n’a jamais été une problème pour nous, cette question d'ego. Du tout. Tout le monde était là pour faire ce qu’on est de toute manière censé faire, c’est-à-dire se mettre au service de l’histoire.

SB : Parce que oui, évidemment on veut autant de répliques que possible, mais parfois saisir le moment n’est pas au service du récit, et il faut savoir mettre son ego de côté pour laisser quelqu’un d’autre avoir son moment.

Dernière question : si le film est un succès au box-office, croisons les doigts..

SB : C’est un succès.

SP : Ça l’est déjà ! (rires)

… vous pensez que ça peut changer le statut… ?

SB : Des femmes à Hollywood ? Je pense qu’en tant que groupe de femmes, oui. Mais je pense aussi qu’on montre que les femmes se soutiennent, et c’est ça qui importe par-dessus tout. On est tellement fatiguées de cette idée selon laquelle on est en train se battre, et qu’on n’arrive pas à travailler ensemble. Les journauxs nous font subir la même chose, à chacune d’entre nous. Ce serait bien si on pouvait nivelez le terrain de jeu, et faire en sorte que les hommes et les femmes soient autorisés à coexister, dans le même environnement et obtenir l’égalité de… L’égalité de tout.