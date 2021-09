L’interview de Léa Seydoux, la Madeleine de James Bond

Dans "No time to die", ce qui surprendra d’emblée les "Bondophiles", c’est le prégénérique : la séquence, bien plus longue que de coutume qui s’ouvre, non pas par un exploit du célèbre agent au service de Sa Majesté, mais par une scène d’enfance de Madeleine Swann, héroïne découverte dans l’épisode précédent de la saga, "Spectre".

L'interview de Léa Seydoux pour "No time to die" - l'interview d'Hugues Dayez - 29/09/2021 Hugues Dayez a rencontré en interview Léa Seydoux pour sa participation au dernier James Bond.

Léa Seydoux : Cette expérience était très différente parce que d’abord, ce sont deux metteurs en scène différents , Sam Mendes et Cary Fukanaga, avec tous les deux un énorme talent, mais chacun avec son style bien à lui. Et je crois que cette fois-ci, Cary Fukunaga, le réalisateur, a voulu explorer un peu plus le personnage de Madeleine en profondeur . Il voulait qu’elle soit plus complexe, et aussi plus vulnérable. C’est la première fois qu’on voit un personnage féminin dans un film de James Bond avec autant de densité . Elle n’est pas là seulement pour servir le personnage de James Bond, elle n’est ni un objet sexuel, ni un objet idéalisé, mais elle est cette vraie femme qui a aussi des imperfections, et ça, je pense que c’est quelque chose d’assez nouveau. Et c’était très plaisant de pouvoir explorer cet aspect avec le personnage et de revenir pour l’étoffer.

Ce n’est pas qu’un objet sexuel, le mythe Bond est né dans les années soixante, avec une dimension de séducteur, de collectionneur de conquêtes féminines… Dans le monde d’aujourd’hui, avec le mouvement de "Me Too" qui a pris énormément d’ampleur, est-ce que James Bond est un personnage anachronique ou est-ce qu’il faut à tout prix le faire évoluer ?

Léa Seydoux : Je crois justement qu’il a beaucoup évolué, Daniel Craig a réussi à faire évoluer le personnage, en lui donnant plus d’aspérités, de consistance, il l’a rendu plus humain, d’une certaine manière, et je pense que c’est ça aussi ce que les gens aiment chez lui et dans le personnage qu’il a créé, c’est qu’on peut s’identifier à lui d’une certaine façon. Evidemment un personnage comme James Bond n’existe pas dans la vie réelle, mais quand même, il lui a donné une vraie dimension humaine qui fait qu’on a de l’empathie pour lui. Et ça, c’est formidable. Ensuite, et là j’ai l’impression que grâce au changement que Daniel Craig a opéré dans son personnage, il a aussi permis aux personnages féminins de se développer plus.

On a maintenant des personnages féminins forts, des femmes indépendantes, qui n’existent pas que pour satisfaire James Bond, et qui ont une vraie autonomie, mais aussi – et c’est ce que j’ai vraiment aimé avec mon personnage – elle a de la vulnérabilité, et ça, c’est la nouveauté, on n’a jamais vu un personnage dans James Bond avec une vraie dimension émotionnelle.