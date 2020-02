L'interview de Juliette Binoche pour "La Vérité"

Dans le film de Kore-Eda, Juliette Binoche incarne Lumir, la fille de Fabienne (Catherine Deneuve à l'écran), une immense star de cinéma, qui s’apprête à publier ses mémoires. Installée à New York avec son mari comédien (Ethan Hawke), elle revient rendre visite à sa mère à Paris. Les retrouvailles entre Fabienne et Lumir sont très tendues : la mère, monstre de narcissisme, n’a jamais prêté qu’une attention distraite à sa fille…

Ce duel mère-fille à fleurets mouchetés évoque un peu "Sonate d’automne" d’Ingmar Bergman, mais la tonalité d’écriture de Kore-Eda est plus légère que celle du grand maître suédois. Comme Kore-Eda ne parle que le japonais et que la totalité du tournage a dû se dérouler avec l’aide de traducteurs, il n’y a pas de bavardage inutile dans "La Vérité" : les dialogues sont ciselés, précis, et Deneuve et Binoche les jouent avec une grande justesse, donnant une vraie épaisseur à leurs personnages.

Juliette Binoche connaît Kore-Eda depuis près de 14 ans, et elle raconte son admiration pour lui, comme auteur et comme réalisateur.