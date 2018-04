L'interview de Johan Heldenbergh

On l'a vu et aimé dans "Le Tout Nouveau Testament", "Hasta la Vista", et plus récemment dans "Gaspard va au Mariage" et "Carnivores". Depuis le succès mondial de "Alabama Monroe", Johan Heldenbergh tourne beaucoup, en Belgique, en France et ailleurs. Alors que "Larguées" sort dans nos salles , il a gracieusement accepté de répondre à nos questions pour un entretien improvisé.

J’ai trouvé les personnages très bien écrits. Vous n’en aviez pas assez du zoo ? On vous y retrouve à nouveau, après "The Zookeeper’s Wife".

Et vous vous retrouvez comme employé d’un club à la Réunion, dans "Larguées", et vous êtes l’objet des fantasmes des femmes.

Oui, parce qu’on a gagné le César du meilleur film étranger. C’était génial. C’était un véritable succès. Tous les gens que je rencontre à Paris, dans le monde culturel, du cinéma, et Tout le monde a vu ce film. Ils connaissent mon nom. C’est fabuleux. J’étais à l’aéroport de l’île de la Réunion pour le tournage de " Larguées " et un type là-bas m’a reconnu. Je n’en reviens pas !

Oui, c’est un peu une coïncidence que tous les films dans lesquels j’ai tournés les deux dernières années sortent maintenant. J’ai aussi un petit rôle dans le film "Carnivores" de Jérémie et Yannick Renier. Par hasard, ils sortent tous en même temps. J’ai un agent à Paris. J’ai eu un coup de téléphone de Jean Duhamel, d’Iconoclast (une maison de production) à Paris, pour une audition, après "Alabama Monroe", et il m’a demandé qui était mon agent. Je n’avais pas d’agent, ni en Flandres, ni à Paris. Le producteur me dit : "Tu dois avoir un agent, je ne peux pas te payer sans agent". Et Reda Kateb m’a conseillé son agent à lui. Je lui ai rendu visite et depuis, j’ai de plus en plus j’ai des petits rôles dans des films français. C’est incroyable. Les Français sont les plus cinéphiles du monde. Je le sais parce qu’avec "Alabama Monroe" j’ai eu l’occasion de parcourir le pays. Et puis, ils font des films que j’adore. Je ne parle, certes, pas très bien le français, je ne peux pas cacher mon accent mais ils changent un peu le scénario pour qu’on comprenne que mon personnage n’est pas francophone de naissance. Je rencontre un tas de gens nouveaux. En Flandre, j’ai travaillé avec presque tout le monde parce que c’est un monde très petit, le théâtre et la comédie. Avec "Larguées", j’ai eu l’occasion de travailler avec Miou Miou. C’est incroyable. Avec Reda, aussi, que j’ai vu dans " Un Prophète ". Et avec de jeunes Parisiens qui parlent trop vite pour moi, mais qui sont incroyables. Les deux Camille, dans ce film, je les ai adorées. Elles sont super comme comédiennes. Il y a un talent là incroyable. Le petit rôle que j’ai eu avec Benoît Poelvoorde, dans " Le Tout Nouveau Testament ", j’ai adoré aussi. Quelle chance ! Avant, ce n’était pas possible parce que j’étais un comédien de théâtre flamand. Maintenant je fais des films en France, c’est dingue ! J’en suis extrêmement reconnaissant.

On vous voit de plus en plus dans le cinéma français.

On connaît votre carrière au théâtre, notamment, avec aussi des rôles dramatiques et intenses. Dans ce cas-ci, vous vous retrouvez dans une comédie, très bien écrite, mais on est dans de la comédie, de la légèreté, dans l’humour, dans la vanne. Vous vous sentez aussi à l’aise dans ce registre-là ?

Normalement oui, mais je me sentais un peu handicapé, de me retrouver avec des Parisiennes qui parlent très vite. Il y a une grande différence entre la comédie française et la comédie mondiale. La comédie mondiale c’est la comédie européenne globale ou les comédies américaines mais qui n’ont rien à voir avec la comédie française, qui est un genre à part. C’est beaucoup de dialogues, très rapides, tout est expliqué. Il y avait une scène dans le film, où on marchait sur le volcan et où Eloïse Lang, la réalisatrice, nous explique que l’on doit tous être fatigués et nous étions un groupe de quinze personnes à l’écran. Et moi je me dis : " c’est la comédie scandinave ça ! L’image " ! Et à un moment, les deux Camille (Cottin et Chamoux) ont improvisé tout un dialogue entre elles, c’était fantastique. J’ai beaucoup appris. J’adore les comédies. Pour être honnête, je regarde beaucoup plus de comédies à la maison que des films dramatiques. Mais au théâtre je suis connu comme acteur dramatique. Je suis comique aussi, mais c’est moins répandu. Je fais du théâtre pour le peuple. Maintenant que je fais des films en France, à Paris, on m’offre des rôles qu’en Flandre je n’aurai jamais. En Flandre, je suis l’homme malheureux, un peu "stoef" dont la femme est beaucoup plus forte que lui. Je suis l’homme un peu aventurier mais pas trop. En France, j’ai été un gangster, dans la Résistance, j’ai été l’amoureux, le beau gosse dans "Larguées". Ils m’offrent des rôles qu’en Flandre ils n’oseraient pas, même en pensée, m’offrir. Pour un comédien, c’est super. Quitter la petite boîte. Je parle trop…

Non ! Je suis pendue à vos lèvres. C’est très bien. Vous allez remplacer Matthias Schoenaerts dans le cœur des Français ?

Non ! J’ai fait les Oscars avec "Alabama Monroe", et pendant 1h30 j’ai picolé avec Mads Mikkelsen. J’ai vu des stars là-bas, et quand Mads Mikkelsen entre dans une pièce, le temps s’arrête, il dégage un de ces trucs ! Et Matthias a la même chose. Et ça, ça ne s’apprend pas. Je suis très réaliste. Je pense que je suis un bon comédien, j’adore notre métier, mais Matthias c’est… C’est une star quoi.

C’est intéressant de voir que les Flamands arrivent à avoir du succès en France parce que c’est quelque chose qu’on n’imaginait pas forcément il y a cinq ou dix ans.

Ce sont les deux films "Rundskop" et "Alabama Monroe" qui ont contribué à ce succès, je pense. Et à 50 ans, tout ce qui m’arrive maintenant, je n’y aurais jamais cru ! Moi, gamin, je regardais "Le Gendarme de Saint-Tropez", "Alexandre le Bienheureux", tous mes films préférés étaient des films français. Et j’adore Philippe Noiret à la fin du film d’Yves Robert. Me retrouver avec Miou Miou, icône des " Valseuses ", c’est génial. Je suis très content que ça me soit arrivé.

Est-ce qu’on va encore vous voir dans plein de films français ?

Je l’espère. Mais comme l’intérêt pour "Alabama Monroe" tombe, en même temps, l’intérêt pour Johan Heldenberg diminuera aussi. Je le sens, je le savais, quand j’ai commencé en France, que l’effervescence tomberait … Ça a duré quelques années et je suis très reconnaissant pour tout ce qu’il m’est arrivé.