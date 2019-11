L'interview de Fanny Ardant pour "La belle époque"

La Belle Epoque - Bande-annonce officielle HD - 06/11/2019 Un film de Nicolas Bedos, avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier et Fanny Ardant Sélection officielle – Hors compétition – Festival de Cannes 2019 Sortie le 6 novembre 2019 / https://www.pathefilms.com/film/labelleepoque Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine un brillant entrepreneur lui propose une attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour.