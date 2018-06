L'interview de Cate Blanchett et Mindy Kaling pour "Ocean's 8"

En 2001, "Ocean’s Eleven" (remake d’un film homonyme de 1960 avec Frank Sinatra) remettait au goût du jour le "film de casse" avec un casting de stars, George Clooney en tête. Après deux suites très dispensables ("Ocean’s Twelve" et "Ocean’s Thirteen"), Hollywood remet le couvert dans "Ocean’s Eight" mais avec, cette fois, un casting 100% féminin. Rencontre avec deux actrices du film, Cate Blanchett et Mindy Kaling.

Traduction

On sait qu’il est difficile de trouver des rôles de femmes à Hollywood. Étiez-vous surprise par ce projet ?

Cate Blanchett : J’étais ravie. Ce que je trouve le plus rare… Parfois le personnage ne laisse pas grande impression à l’écrit et on peut le transformer en quelque chose d’autre, mais je n’ai jamais eu d’expériences pareilles. A part une fois dans ma carrière, "Paradise Road", où il n’y avait que des femmes dans un camp de concentration. C’est assez différent...

Mindy Kaling : C’est un film hilarant.

CB : C’est un film hilarant (rires). Mais j’ai rarement l’occasion de travailler avec autant de femmes, qui ont des traits des personnages aussi définis, et qui ont toutes une fonction très claire, et qui sont au sommet de leur art. C’est ce qui m’a le plus surprise.

MK : Et elle a eu de grands rôles. Je viens de voir "Thor 3", où elle joue la sœur diabolique de Thor, et c’est un rôle tellement amusant, et elle est tellement destructrice. Elle et Tessa [Thompson] sont les deux femmes du film. Je l'ai beaucoup aimé, mais ce qui est vraiment chouette dans "Ocean’s 8", c’est qu’il y beaucoup de personnages féminins. On a toutes des rôles assez drôles. Et...je passe mon temps à citer tous les films dans lesquels tu as joué.

CB : Je me suis demandé si mon publiciste te l’avait demandé.

MK : Qu’est-ce qui ne tourne pas rond chez moi ?

Ce que j’ai aimé dans ce film, c’est un film de casse mais il n’y a pas d’armes, ni d’explosions, seulement des cerveaux et..

CB : Je crois que ça fait partie du plaisir des films Ocean’s : c’est toujours au sujet d'un plan impossible, et de l’ingénuité et du travail d’équipe nécessaires pour parvenir à le faire fonctionner. Et les personnages ont toujours une longueur d'avance, donc il faut quelque part attendre que les choses se développent d'elles-mêmes, et il y a quelque chose de délicieux là-dedans.

MK : Tous est basé sur la rapidité d’esprit des personnages pour parvenir à se sortir de situations, et leur planification.

Dans ce genre de film, la star du film c’est peut-être le scénario, le récit. Comment évitez-vous une bataille d’ego ? Comment gérez ça ?

CB : Je pense que ça dépend de la personnalité, et ça n’a pas grand-chose à voir avec le genre. J’ai été sur nombreux de tournages avec des egos masculins plutôt gigantesques qu’il a fallu gérer. La manière de présenter les choses doit être changée - notamment par les médias, pour être honnête - la manière dont ces films vont être perçus, comme si ça allait inévitablement être un problème parce qu’on est toutes des femmes et qu’on ne serait pas…

MK : Je suis d’accord avec ça. Je suis juste en train de me demander à quel ego masculin tu fais référence. Orlando Bloom dans "Le Seigneur des Anneaux" ?

CB: Non, il avait de très bonnes oreilles.

MK : De fantastiques oreilles et pas d’ego.

Merci pour ce film ravissant.