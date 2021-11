L’interview de Camille Cottin pour "House of Gucci"

HOUSE OF GUCCI - Dès le 24 novembre au cinéma. - 16/11/2021 Réalisateur : Ridley Scott Scénario par : Becky Johnston et Roberto Bentivegna Histoire par : Becky Johnston Basé sur : le livre "The House of Gucci" de Sara Gay Forden Producteurs : Ridley Scott, p.g.a., Giannina Scott, p.g.a., Kevin J. Walsh, p.g.a., Mark Huffam, p.g.a. Casting : Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, avec Salma Hayek et Al Pacino. Genre : Drame House of Gucci s'inspire de l'histoire vraie et choquante de l'empire familial qui se cache derrière la maison de couture italienne Gucci. Au cours de trois décennies d'amour, de trahison, de décadence, de vengeance et finalement de meurtre, nous voyons ce que signifie un nom, ce qu'il vaut et jusqu'où une famille est prête à aller pour le contrôler.