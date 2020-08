L'école de boxe d'Idris Elba, un documentaire commandé par la BBC

L'acteur britannique enfile les gants pour une série documentaire commandée par la BBC Two et baptisée "Idris Elba's Fight School". Le programme offrira l'opportunité à des jeunes défavorisés de se reprendre en main grâce à une école de boxe expérimentale.

Divisée en quatre parties, la série documentaire sera coproduite par la société de production d'Idris Elba, Green Door Pictures, et par Workerbee. Sept jeunes gens défavorisés seront sélectionnés pour vivre ensemble et suivre un entraînement intensif pendant six mois à Londres. Les recrues seront entraînées par d'anciens champions de boxe et devront affronter d'autres amateurs en vue d'une grande représentation finale. Idris Elba jouera le rôle de mentor. L'acteur britannique avait subi un entraînement similaire pour le documentaire "Idris Elba : Fighter" en 2017.