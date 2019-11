L'actrice Catherine Deneuve victime d'un "accident vasculaire très limité"

L'actrice française Catherine Deneuve, âgée de 76 ans, "a été victime d'un accident vasculaire ischémique très limité et donc réversible", a annoncé mercredi sa famille dans un communiqué transmis par son agente Claire Blondel. "Heureusement, elle n'a aucun déficit moteur et doit bien sûr prendre quelque temps de repos", précise la même source. La star est hospitalisée à Paris, ajoute la famille sans donner d'autres précisions. Le Parisien avait indiqué dans la matinée que l'actrice avait été victime "d'un malaise dans la nuit de mardi à mercredi".

Depuis plusieurs semaines, l'icône du cinéma français, qui enchaîne les projets, tourne dans le prochain film d'Emmanuelle Bercot, "De son vivant", partageant l'affiche avec Benoît Magimel et Cécile de France. Révélée par "Les Parapluies de Cherbourg" de Jacques Demy en 1964, elle a joué avec les plus grands réalisateurs, de Roman Polanski à Luis Bunuel ou encore André Téchiné et Lars von Trier.

Née le 22 octobre 1943 dans une famille de comédiens, Catherine Deneuve est la sœur cadette de Françoise Dorléac, morte tragiquement en 1967 dans un accident de voiture.