L’actrice américaine Lisa Banes décédée dix jours après avoir été renversée par un scooter

Lisa Banes a connu une carrière de trente ans. On a pu l’apercevoir dans le film "Cocktail" (1988) et plus récemment dans le film de David Fincher "Gone Girl" (2014), où elle a joué la mère de Rosamund Pike. Elle a également pris part à de nombreuses productions à Broadway.

Il y a une dizaine de jours, l’actrice avait été renversée par un scooter alors qu’elle traversait la route sur un passage piéton. L’accident lui avait causé de sévères lésions cérébrales. Le conducteur du véhicule a commis un délit de fuite.