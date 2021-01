L'actrice américaine Cloris Leachman est décédée

Actrice oscarisée, apparue dans plus de 200 films et séries, Cloris Leachman s’est éteinte hier, à l’âge de 94 ans.

Cloris Leachman (droite) tient son Oscar, aux côtés de Gene Hackman et Jane Fonda, autres gagnants de cette année-là. - © Keystone - Getty Images

Son premier rôle, elle l’obtient dans le film noir En quatrième vitesse, en 1955. En 1969, elle donne la réplique à Paul Newman et Robert Redford dans Butch Cassidy et le Kid. Mais ce n’est qu’en 1971 qu’elle atteint la consécration de sa carrière au cinéma, en repartant avec l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour La dernière séance, où elle partage l’affiche avec Jeff Bridges et Ellen Burstyn.