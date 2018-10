L'acteur le mieux payé à la télévision américaine est une femme

Sofia Vergara, star de la comédie "Modern Family", reste l'acteur de télévision le mieux payé aux Etats-Unis. Selon le classement annuel de Forbes, l'actrice aurait empoché 42,5M$ de juin 2017 à juin 2018. Une coquette somme qui lui permet de devancer les héros masculins de "The Big Bang Theory".

Pour la septième année consécutive, Sofia Vergara s'impose en tête du classement des acteurs de télévision américaine les mieux rémunérés. Pour la première fois, Forbes a décidé de dévoiler un classement mixte.

Avec 42,5M$, l'héroïne de "Modern Family" surclasse les stars de "The Big Bang Theory", Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard) et Kaley Cuoco (Penny), pourtant payés 900.000$ pour chaque épisode tourné. Il faut dire que Sofia Vergara tire la majorité de ses revenus de contrats publicitaires.

Grâce à un nouveau contrat négocié en début d'année, Ellen Pompeo, alias Meredith Grey dans "Grey's Anatomy", fait un bond et s'impose à la cinquième place, passant de 13M$ l'année précédente à 23,5M$. Elle devient l'une des trois femmes à s'imposer dans le Top 10 des acteurs TV les mieux payés.

Forbes souligne cependant l'effort du petit écran dans l'égalité salariale entre hommes et femmes, par rapport au cinéma. Entre juin 2017 et juin 2018, les 20 actrices les mieux rémunérées ont totalisé 168,5M$ de gains, contre 181M$ pour les acteurs. Au cinéma, l'écart est beaucoup plus important puisque les dix actrices les mieux payées ont totalisé 186M$, contre 748,5M$ pour les hommes.

Top 10 des acteurs TV les mieux payés :

01. Sofia Vergara ("Modern Family") : 42,5M$

02. Jim Parsons ("The Big Bang Theory") : 26,5M$

03. Johnny Galecki ("The Big Bang Theory") : 25M$

04. Kaley Cuoco ("The Big Bang Theory") : 24,5M$

05. Ellen Pompeo ("Grey's Anatomy") : 23,5M$

05. Simon Helberg ("The Big Bang Theory") : 23,5M$

05. Kunal Nayyar ("The Big Bang Theory") : 23,5M$

08. Mark Harmon ("NCIS") : 19M$

09. Ed O'Neill ("Modern Family") : 14M$

10. Eric Stonestreet ("Modern Family") : 13,5M$

Forbes a établi ce classement à partir de données chiffrées de Nielen, Box Office Mojo et IMDB ainsi que d'informations venant de spécialistes de l'industrie télévisée. Ces sommes, perçues du 1er juin 2017 au 1er juin 2018, sont données avant déductions des diverses taxes et des commissions des agents artistiques, des managers et des avocats.