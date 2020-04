L'acteur Jon Bernthal pressenti pour le remake d'"American Gigolo"

Produite par le père des "Experts", Jerry Bruckheimer, la série "American Gigolo" signera l'adaptation du film éponyme de 1980, ont dévoilé les médias américains. L'acteur de "The Punisher" et "The Walking Dead" tiendra le premier rôle dans cette série développée par Showtime pour la télévision américaine.

Les téléspectateurs l'ont connu dans la série apocalyptique "The Walking Dead". Depuis, celui qui incarnait le personnage de Shane a multiplié les rôles à la télévision et au cinéma. Après avoir joué "The Punisher", Jon Bernthal vient de décrocher un nouveau premier rôle dans une série en développement chez Showtime.

Baptisée "American Gigolo", cette production de Jerry Bruckheimer ("Les Experts") signe l'adaptation du film du même nom sorti en 1980 avec Richard Gere et Lauren Hutton. Le producteur de talent faisait déjà partie des producteurs exécutifs à l'époque. David Hollander ("Ray Donovan"), également à l'origine du projet, réalisera l'épisode pilote.