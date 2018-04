Kyle Chandler remplace George Clooney dans la série "Catch-22"

Le comédien Kyle Chandler rejoint le casting de la série Hulu : "Catch-22", produite et co-réalisée par George Clooney pour le rôle précédemment réservé à ce dernier. C'est le choix de George Clooney lui-même afin de mieux travailler derrière la caméra.

L'information provient du site Internet américaine Variety et a été confirmée, précisant que Clooney jouerait malgré tout dans la série dans un rôle plus restreint pour pouvoir être plus présent dans la confection du feuilleton. Dans un premier temps, l'acteur principal de la série des "Ocean's 11" devait camper le rôle du Colonel Cathcart.

C'est donc l'acteur Kyle Chandler ("Friday Night Lights", "Bloodline", "Le Loup de Wall Street") qui occupera l'un des rôles principaux de la nouvelle série adaptée du roman "Catch 22" de Joseph Heller (1961) alors que Clooney incarnera Scheisskopf, un officier instructeur.

"Catch 22" raconte l'histoire d'une escadrille de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale basée en Italie sur l'île de Pianosa. Le roman est une satire de la guerre et de l'armée dont le titre fait référence à un article du réglement intérieur qui stipule que tout homme cherchant d'une manière ou d'une autre à éviter d'aller au combat ne peut être réellement fou. Cela rend alors caduque toute tentative de se faire réformer pour folie...