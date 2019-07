Kristen Stewart à l'honneur au Festival de Deauville

À seulement 29 ans, Kristen Stewart est déjà récompensée pour l'ensemble de son œuvre. À Deauville, elle recevra le Talent Award lors d'une soirée hommage organisée le 13 septembre prochain au cours de laquelle sera projeté en avant-première française l'un de ses prochains films "Seberg".

Entre Kristen Stewart et le 7e art, c'est une histoire qui dure. La Californienne peut se targuer d'avoir une carrière déjà longue. Dès 2002, elle est repérée dans "Panic Room" de David Fincher en incarnant la fille de Jodie Foster. Suivront "Into the Wild" de Sean Penn en 2007 et bien évidemment "Twilight" l'année suivante qui lui permettra d'accéder au rang de star mondiale et de devenir l'une des actrices les mieux payées d'Hollywood.

Après avoir été exposée dans la peau de Bella Swan, adolescente mordue d'un vampire, dans l'adaptation de la saga de Stephenie Meyer, Kristen Stewart jongle entre films grand public et cinéma indépendant. La suite de sa carrière la mènera sur des projets éclectiques, de "Sur la route", qui lui permet pour la première fois de monter les marches à Cannes, au biopic de The Runaways, en passant par "Blanche-Neige", "Cafe Society" de Woody Allen, "American Ultra", "Still Alice", "Personal Shopper" ou "Sils Maria" d'Olivier Assayas, qui lui permettra de remporter un César.

À Deauville, elle présentera l'un de ses derniers films, "Seberg", biopic de l'actrice américaine Jean Seberg. Le film de Benedict Andrews, qui fera sa première mondiale lors de la Mostra de Venise (hors compétition) reviendra sur un épisode bien précis de la vie de l'icône de la Nouvelle vague. Fin des années 60, début 70, Jean Seberg entretient une liaison avec un membre des Black Panthers. Une proximité qui va lui valoir une surveillance étroite de la part du FBI qui tentera de faire passer l'enfant qu'elle attend pour le fruit de cet adultère.

Anthony Mackie, Zazie Beetz, Vince Vaughn, Jack O'Connell et Yvan Attal accompagneront Kristen Stewart dans ce long métrage qui ne possède pas encore de date de sortie. L'Américaine est par ailleurs attendue le 30 octobre prochain dans une nouvelle adaptation de la série "Drôles de dames" ("Charlie's Angels") aux côtés de Naomi Scott, Ella Balinska et Elizabeth Banks, qui a réalisé le film.