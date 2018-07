"King of Oil" : Matt Damon, bientôt dans la peau du milliardaire fugitif Marc Rich ?

Produit par Universal, le biopic sur cet homme d'affaire controversé, condamné par les États-Unis pour fraude fiscale et extorsion de fonds, sera produit par John Krasinski, en vogue actuellement à Hollywood après avoir réalisé "Sans un bruit".

Le studio a acquis les droits du livre de Daniel Ammann, "The King of Oil: The Secret Lives of Marc Rich", biographie non officielle du businessman datant de 2009. Selon Variety, Universal Pictures espère convaincre Matt Damon d'incarner Marc Rich qui a préféré s'enfuir en Europe plutôt que de risquer une peine de prison aux Etats-Unis.

Enfant de la Shoah, Rich est devenu le trader le plus riche et puissant du XXe siècle grâce à ses activités pétrolières. Mais en septembre 1983, un grand jury fédéral l'accuse de 65 chefs d'inculpation (évasion fiscale, fraude...). Pendant la crise des otages américains, il aurait violé l'embargo avec l'Iran et collaboré avec Cuba et Israël. Recherché par le FBI pendant plus de 20 ans, Marc Rich n'a jamais été jugé, s'étant réfugié en Suisse qui n'a jamais voulu l'extrader. Il fut finalement gracié par Bill Clinton en 2001 lors du dernier jour de son mandat. Un pardon in extremis qui fut très contesté.

Matt Damon et John Krasinski, qui pourrait réaliser "King of Oil" en plus de le produire, ont déjà collaboré ensemble pour "Promised Land" (scénario) et "Manchester by the sea" (production).