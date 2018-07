"Killers Anonymous" : Gary Oldman donnera la réplique à Jessica Alba

Quelques mois après avoir reçu le premier Oscar de sa carrière pour son interprétation de Winston Churchill dans "Les Heures sombres", l'acteur britannique formera un duo avec Jessica Alba dans un thriller, a annoncé le producteur Goldfinch Studios ce mercredi.

"Killers Anonymous" sera réalisé par Martin Owen ("Let's Be Evil"). Il réunira un casting de choix : outre Gary Oldman et Jessica Alba, les spectateurs retrouveront Tommy Flanagan ("Sons of Anarchy", "Gladiator"), Rhyon Nicole Brown ("Empire") MyAnna Buring ("Twilight", "Ripper Street") ou encore Tim McIn-nerny ("Game of Thrones"). "Nous sommes très impatients de travailler avec des acteurs aussi talentueux que Gary et Jessica", a réagi le producteur Matt Williams dans des propos rapportés par Deadline.

Le film imagine un monde où il n'y a que des meurtriers. Souhaitant réfréner leurs pulsions criminelles, certains se retrouvent régulièrement dans des réunions pour en parler et se soigner, décrit un communiqué.

Le tournage a actuellement lieu à Londres. Aucune date de sortie n'a été annoncée pour le moment.