Kerry Washington jouera dans l'adaptation du roman graphique "Old City Blues"

Selon le Hollywood Reporter, Kerry Washington sera actrice et productrice de ce projet commandé par Hulu, la plateforme de vidéos à la demande. Gore Verbinski ("A Cure for Life", "Pirates des Caraïbes") réalisera "Old City Blues", un livre publié en 2011 par Boom! Studios.

Kerry Washington va avoir une nouvelle série télévisée à son actif. Alors que la saison 7 de "Scandal" a pris fin sur ABC cette année, l'actrice rebondit.

La star américaine collaborera de nouveau avec la plateforme web Hulu pour qui elle produit déjà une nouvelle série, "Little Fires Everywhere", adaptée du livre éponyme de Celeste Ng. Elle s'occupera en parallèle d'"Old City Blues", fiction inspirée d'un roman graphique écrit par Giannis Milonogiannis.

L'histoire se passe en 2048 à Athènes. Les ruines et les touristes ont laissé place à une ville gangrénée par des délinquants : voleurs, dealers de drogue et hommes politiques corrompus. La police se charge de protéger les citoyens après que le cyborg fondateur d'une entreprise high tech est assassiné.

On ne sait pas encore quel rôle Kerry Washington interprétera, le projet commençant tout juste à se développer.

Gore Verbinski ("A Cure for Life", "Pirates des Caraïbes") réalisera la série tandis que Chris Black ("Outcast") en sera son producteur artistique.



AFP