Kenneth Branagh dans une adaptation du roman "A Gentleman in Moscow" de Amor Towles

Le britannique Kenneth Branagh incarnera le rôle principal dans l'adaptation télévisée du roman "A Gentleman in Moscow" de Amor Towles, indique le producteur Mark Gordon, président de Entertainment One.

L'acteur britannique campera le rôle principal, celui du comte Alexander Rostov dans la Russie des années 1920. L'aristocrate est condamné par un tribunal bolchevique à une assignation à résidence à l'hôtel de luxe, le Metropol, de l'autre côté du Kremlin. Le comte devra vivre dans une unique pièce et voir la vie se dérouler de l'autre côté de la vitre.

Ce n'est pas la première fois que Kenneth Branagh s'associe avec la société de production Entertainment One et son président Mark Gordon. Les deux hommes avaient travaillé récemment ensemble pour le film "Le Crime de l'Orient-Express" réalisé par le Britannique, ainsi que pour le téléfilm "Warm Springs" diffusé en 2005 sur HBO.

L'adaptation télévisée du roman "A Gentleman in Moscow" de Amor Towles sera réalisée par le cinéaste britannique Tom Harper, le réalisateur de la série "Peaky Blinders" et de la récente déclinaison cathodique de "Guerre et paix" diffusée sur la BBC.

Kenneth Branagh reprendra le rôle d'Hercule Poirot dans la prochaine adaptation d'Agatha Christie "Mort sur le Nil", prévue pour le 11 décembre 2019.