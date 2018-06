Keira Knightley rejoint Alexander Skarsgard dans "The Aftermath"

Absente des écrans depuis "Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar" sorti en 2017, Keira Knightley prépare son retour : en plus de bientôt figurer dans "Casse-Noisette et les Quatre Royaumes", film de Lasse Hallström, la star sera également à l'affiche de "The Aftermath" qui devrait voir le jour le 26 avril 2019.

Produit par Fox Searchlight, le long-métrage se situera en Allemagne en 1946. Il racontera l'histoire de Rachel Morgan (Knightley), la femme d'un colonel britannique, qui a décidé de déménager dans une nouvelle maison qu'ils partageront avec les anciens propriétaires, un veuf allemand et sa fille tourmentée.

Jason Clarke jouera le mari de Rachel Morgan tandis que Alexander Skarsgard incarnera le veuf, ajoute le site Coming Soon.net. James Kent ("Mémoires de jeunesse") se chargera de réaliser "The Aftermath" en s'inspirant du livre du même nom écrit par Rhidian Brook.