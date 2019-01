Kal Penn dans une nouvelle série pour NBC

Connu pour ses rôles dans "Harold et Kumar", "Dr House" ou encore "How I Met Your Mother", l'acteur américain sera l'une des têtes d'affiche d'une nouvelle série encore en développement chez NBC, selon la presse américaine.

Après une brève apparition dans la dernière saison de "The Big Bang Theory", Kal Penn revient à la tête d'un nouveau projet pour NBC. D'après plusieurs médias américains, l'acteur jouera et co-signera le scénario d'une prochaine comédie commandée par la chaîne de télévision.

Encore sans titre, le projet s'intéressera à un ancien conseiller de la ville de New York nommé Garrett Shah. L'homme trouve sa vocation lorsqu'il rencontre six immigrants dans le besoin qui espèrent vivre le rêve américain.

Kal Penn fera équipe avec Matt Murray ("Parks and Recreation", "Brooklyn Nine-Nine", "The Good Place") pour écrire le scénario de cette nouvelle comédie dont il sera également le producteur exécutif. Pour le moment, le nombre d'épisodes n'a pas encore été révélé par la production, ni le reste du casting.

Ce projet marque le retour de Kal Penn en tant que personnage régulier dans une nouvelle série. L'acteur avait mis sa carrière entre parenthèses lors du premier mandat du président américain Barack Obama en 2009 alors qu'il tenait un rôle important dans la série "Dr House" sur la Fox. Par la suite, Kal Penn s'était illustré pendant la septième saison de "How I Met Your Mother" sur CBS. Depuis 2016, l'acteur américain a décroché le rôle récurrent de Seth Wright, la plume et le porte-parole du président, dans la série dramatique de ABC "Designated Survivor". Sa brève carrière politique lui aura également permis de devenir consultant politique pour la série que Netflix relaye à travers le monde.